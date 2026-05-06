06 мая 2026 в 00:42

Одна из европейских стран вызвалась помочь в разблокировке Ормуза

Мерц: ФРГ намерена участвовать в разблокировке Ормуза с помощью военных средств

Германия готова участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с использованием военных средств, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи в Берлине с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Первый немецкий корабль уже направляется в восточную часть Средиземного моря для возможной последующей передислокации в зону конфликта.

При наличии соответствующих условий Германия готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе и с помощью военных средств, — указал Мерц.

Он подтвердил отправку минного тральщика Fulda, который уже покинул базу в Киле. Кроме того, политик выступил за усиление санкционного давления на Иран, если тот не разблокирует пролив. Мерц призвал Тегеран немедленно перейти к переговорам и перестать «тянуть время». По его словам, пока страна «держит в заложниках весь мир».

Канцлер считает, что в ходе переговоров Иран должен оказаться от ядерной военной программы. Кроме того, политик ждет от Тегерана полного прекращения боевых действий в регионе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция против Ирана под кодовым названием «Эпическая ярость» завершена. По его словам, президент страны Дональд Трамп уже уведомил Конгресс об окончании этого этапа и переходе к проекту «Свобода».

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

