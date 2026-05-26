«Лживые обещания»: глава ФСБ рассказал, как ЕС подмял под себя Украину Бортников: Украину сделали полигоном новых форм войны под обещания принять в ЕС

Украина под лживые обещания стать частью ЕС превратилась в полигон для испытаний новых видов вооружений и новых форм ведения войны, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, которые приводит РИА Новости, европейские покровители установили и поддерживают там марионеточный режим.

Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. По сути, в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом», — отметил он.

Ранее Бортников заявил, что в начале года пресечена попытка ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ для терактов. По его словам, итоги совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству говорят о масштабах угроз с территории Украины.

До этого директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что перспективы контактов между Россией и Евросоюзом зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс. По его словам, ключевым условием для возможного взаимодействия остается уважение Евросоюза к интересам России.