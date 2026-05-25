Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 08:19

«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС

Die Weltwoche: Мадьяр разочаровал страны ЕС своей позицией по России

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обернулись провалом, сообщает газета Die Weltwoche. По словам источников издания, новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего, он не русофоб, — отметили аналитики.

Радость брюссельских чиновников от смены власти в Будапеште сводится на нет заявлением Мадьяра о том, что после завершения конфликта на Украине ЕС вернется к закупкам российского газа, уточнили информаторы. По их мнению, стыдно, что эту простую истину в Европе отрицают.

Ранее Мадьяр сообщил, что правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Помимо этого, Будапешт намерен остановить процесс выхода страны из Международного уголовного суда.

До этого венгерский премьер заявил, что Венгрия, как и любая другая страна ЕС, вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Варшавы на продолжение закупок российского газа и нефти.

Европа
Венгрия
Россия
ЕС
Петер Мадьяр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Брянской области из «Града»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 мая: инфографика
«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС
Медведев назвал опережающие время вооружения России
Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне
Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке
Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита
Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В МИД России раскрыли, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
Девять округов Херсонской области остались без света после атаки БПЛА
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.