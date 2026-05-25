Попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обернулись провалом, сообщает газета Die Weltwoche. По словам источников издания, новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего, он не русофоб, — отметили аналитики.

Радость брюссельских чиновников от смены власти в Будапеште сводится на нет заявлением Мадьяра о том, что после завершения конфликта на Украине ЕС вернется к закупкам российского газа, уточнили информаторы. По их мнению, стыдно, что эту простую истину в Европе отрицают.

Ранее Мадьяр сообщил, что правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Помимо этого, Будапешт намерен остановить процесс выхода страны из Международного уголовного суда.

До этого венгерский премьер заявил, что Венгрия, как и любая другая страна ЕС, вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Варшавы на продолжение закупок российского газа и нефти.