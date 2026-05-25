Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая

Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая

ПВО РФ сбила 3897 украинских БПЛА, Киев признал проблемы с собственной ПВО, в Верховной раде заговорили о мире. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Российская ПВО за неделю сбила 3897 украинских БПЛА

Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили не менее 3897 украинских беспилотников над территорией России. Наибольшее количество беспилотников уничтожили 20 и 23 мая. В эти дни силы ПВО сбили 780 и 800 дронов соответственно. Подавляющее большинство атак пришлось на европейскую часть России.

Российские военные также за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО. Продвижение российских подразделений продолжается сразу на нескольких направлениях.

В Киеве признали проблемы с собственной ПВО

Украинская система ПВО не смогла полностью отразить ночные удары российских ракет по Киеву и области. Украинские ресурсы признали большое количество прилетов во время атаки.

По официальным данным, ВСУ не удалось сбить ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон». Источники связали ситуацию с возможным дефицитом ракет для американских систем ПВО.

В Италии отреагировали на удар ВСУ по Старобельску

Итальянское издание написало, что террористический удар украинской армии по студенческому общежитию в Старобельске невозможно оправдать даже в западном обществе. Журналисты отметили, что действия Украины, как правило, не подвергаются критическому анализу в западных странах, однако ситуация с ударом по общежитию в ЛНР стала исключением.

В статье отмечается, что убийства несовершеннолетних и нанесение серьезных травм становится острой темой, которую «не получится сгладить на уровне повествования». Автор публикации указал, что гибель мирных учащихся невозможно представить как легитимный военный ответ со стороны Киева.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Ярославль

Минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. В результате произошедшего женщина получила незначительное осколочное ранение, от госпитализации она отказалась.

Губернатор также сообщил о восстановлении движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Жителей региона предупредили о возможном обнаружении фрагментов БПЛА и призвали сразу сообщать о них по номеру 112.

В Киеве сообщили о нехватке средств на перехват «Орешника»

Аналитик Иван Киричевский заявил, что у Украины нет средств для перехвата российских баллистических ракет средней дальности «Орешник». По его словам, Россия к этому моменту могла накопить порядка 10 таких ракет. Минобороны РФ официально не комментировало эту информацию.

Аналитик заявил, что эти ракеты продолжают оставаться серьезной угрозой, поскольку у ВСУ сейчас фактически отсутствуют средства для их перехвата. Киричевский подчеркнул, что «Орешник» невозможно игнорировать, и он считает необходимым создавать собственную систему противоракетной обороны, а также разрабатывать аналогичные ракеты.

В Госдуме назвали важный итог удара РФ по военным объектам Украины

В Верховной раде заговорили о мире после удара России по военным объектам Украины, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, призывы украинских политиков заключить мирное соглашение с РФ ― это сигнал для действующего президента страны Владимира Зеленского.

Он отметил, что армия России продолжит работу, чтобы достичь поставленных задач. По его словам, чем чаще украинские власти будут говорить на тему прекращения боевых действий со стороны Киева, тем лучше для них.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 мая

«Костер» сжег сотни украинских беспилотников: успехи ВС РФ к утру 25 мая

Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше