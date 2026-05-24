24 мая 2026 в 22:11

В Киеве сообщили о нехватке средств на перехват «Орешника»

У Украины нет средств для перехвата российских баллистических ракет средней дальности «Орешник», сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский. По его словам, Россия к этому моменту могла накопить порядка 10 таких ракет. Минобороны РФ официально не комментировало эту информацию.

Аналитик заявил, что эти ракеты продолжают оставаться серьезной угрозой, поскольку у ВСУ сейчас фактически отсутствуют средства для их перехвата. Киричевский подчеркнул, что «Орешник» невозможно игнорировать, и он считает необходимым создавать собственную систему противоракетной обороны, а также разрабатывать аналогичные ракеты.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что российская армия могла обеспечить стопроцентную точность баллистической ракеты «Орешник». По его мнению, применение этого оружия в пригороде говорит об уверенности в точном поражении цели. Военэксперт отметил, что Украина не сообщила о количестве перехваченных ракет и дронов. Однако есть много кадров, на которых ракеты поражают цели, добавил он.

В Киеве сообщили о нехватке средств на перехват «Орешника»
