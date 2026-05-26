В ФСБ раскрыли программу НАТО по биологическому оружию

Директор ФСБ России Александр Бортников призвал на заседании СОРБ коллег из спецслужб СНГ к совместной работе на фоне существующих угроз применения биологического оружия, в том числе на пространстве Содружества. Глава ФСБ подчеркнул, что НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в разных регионах мира, включая страны СНГ, передает РИА Новости.

НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Биолаборатории работают и в странах СНГ, — сказал он.

Ранее Бортников предупредил представителей стран СНГ о наращивании активности некоммерческих организаций, связанных со спецслужбами Великобритании. По его словам, подрывная деятельность западных НКО представляет собой прямую угрозу для стран объединения.

Также он отметил, что страны Запада стремятся саботировать интеграционные процессы в СНГ и дестабилизировать их изнутри. По его мнению, внешняя и внутренняя обстановка в Содружестве становится все сложнее.