В Берлине тысячи людей вышли на митинги с требованием отставки Мерца

В Берлине прошли массовые протесты, участники которых потребовали отставки канцлера Германии Фридриха Мерца, передают «Известия». На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей.

Один из участников акций заявил, что протестующие планировали провести встречу, сделать фотографии и уделить особое внимание работе со средствами массовой информации. Он также отметил, что ведущие СМИ и общественные телерадиокомпании не поддерживают их позицию, поэтому необходимо активнее доносить свою точку зрения.

Кроме того, участники намерены передать в канцелярию петицию, которую подписали более 125 тысяч человек. Протестующие заявляют о необходимости усиления общественного внимания к их требованиям и продолжения акций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мерцу стоит тратить больше времени на завершение конфликта на Украине и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана. По словам Трампа, политик оказался в данном вопросе совершенно неэффективным.

