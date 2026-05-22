Боец ВС РФ накрыл собой гранату ради спасения товарищей

Участник специальной военной операции Алексей Волков (позывной Волк) рассказал, как в ходе боев на Купянском направлении получил тяжелое ранение, спасая сослуживцев. Во время эвакуации раненых противник сбросил с дрона несколько гранат, и боец накрыл одну из них спиной, пишет kp.ru.

Через некоторое время слышим: над нами завис дрон, жужжит мерзко прямо над головой. И сбрасывает гранату. Я на автомате просто лег на нее спиной. Последнее, что помню: сверху на меня прыгнул командир, — рассказал Волк.

Несмотря на серьезные травмы рук и ног, он выжил. Боец из другого подразделения по имени Владимир пронес его около пяти километров под постоянной угрозой атак дронов. После операции врачи сохранили Волкову ноги.

Ранее в Минобороны сообщили, что майор Эдуард Дризлеонок во время отражения наступления Вооруженных сил Украины сумел организовать эвакуацию всех получивших ранения российских военнослужащих. Под непрекращающимся минометным огнем и атаками беспилотников офицер лично участвовал в вывозе раненых с линии боевого соприкосновения. Солдаты под его командованием за несколько часов эвакуировали всех раненых. Взаимодействуя с артиллерией и беспилотниками, они не допустили прорыва обороны.