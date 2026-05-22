Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 01:41

Боец ВС РФ накрыл собой гранату ради спасения товарищей

Боец ВС РФ Волков получил тяжелые ранения, закрыв собой гранату ради товарищей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участник специальной военной операции Алексей Волков (позывной Волк) рассказал, как в ходе боев на Купянском направлении получил тяжелое ранение, спасая сослуживцев. Во время эвакуации раненых противник сбросил с дрона несколько гранат, и боец накрыл одну из них спиной, пишет kp.ru.

Через некоторое время слышим: над нами завис дрон, жужжит мерзко прямо над головой. И сбрасывает гранату. Я на автомате просто лег на нее спиной. Последнее, что помню: сверху на меня прыгнул командир, — рассказал Волк.

Несмотря на серьезные травмы рук и ног, он выжил. Боец из другого подразделения по имени Владимир пронес его около пяти километров под постоянной угрозой атак дронов. После операции врачи сохранили Волкову ноги.

Ранее в Минобороны сообщили, что майор Эдуард Дризлеонок во время отражения наступления Вооруженных сил Украины сумел организовать эвакуацию всех получивших ранения российских военнослужащих. Под непрекращающимся минометным огнем и атаками беспилотников офицер лично участвовал в вывозе раненых с линии боевого соприкосновения. Солдаты под его командованием за несколько часов эвакуировали всех раненых. Взаимодействуя с артиллерией и беспилотниками, они не допустили прорыва обороны.

Регионы
Купянск
гранаты
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, личная жизнь, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков
Загадка прокрастинации: что скрыто за привычкой откладывать дела на потом
«Видел каждую крысу»: друг Жириновского о Пугачевой, пророчествах, Украине
Киркоров пояснил степень своего участия в победе DARA на Евровидении
Боец ВС РФ накрыл собой гранату ради спасения товарищей
Россиянка купила дворец 1751 года постройки в Белоруссии за 2 тыс. рублей
Зеленый курс вместо русского газа: Европа нацелилась на войну с Россией
ФНС озвучила, когда россиянам могут ограничить распоряжение имуществом
Биография, роман с Гуменником, завершение карьеры: как живет Туктамышева
Силы ПВО ликвидировали летевшие на Москву дроны
Украина получила внезапный удар после поездки Путина в КНР
Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар
США направят 5 тыс. солдат в одну из европейских стран
Путин поздравил победителя Кубка Гагарина
В ЕС объяснили Зеленскому, зачем ему расследование дела Ермака
Ученых удивило, кто находится в зоне Чернобыльской АЭС
Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения
Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали хозяевами Кубка Гагарина
Атака ВСУ на Макеевку унесла жизнь одного человека
«Видел насквозь»: друг Жириновского объяснил его нелюбовь к Пугачевой
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.