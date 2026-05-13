Пьяный житель Карелии кинул гранату в толпу в здании автовокзала Пьяный мужчина кинул учебную гранату в здании автовокзала в Карелии

Нетрезвый мужчина швырнул гранату внутри здания автовокзала в Карелии на глазах у многочисленных очевидцев, сообщает Telegram-канал «Daily Карелия». Правонарушитель использовал муляж боеприпаса ради запугивания находившихся в помещении пассажиров. Также он выкрикивал в их адрес угрозы.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники силовых ведомств задержали дебошира. Следственные органы квалифицировали противоправные действия местного жителя по статье о хулиганстве. Первое заседание по данному резонансному делу назначено в Медвежьегорском суде на 13 мая.

Ранее в ГУ МВД региона сообщили, что школьница в Ростовской области получила повреждения из-за детонации страйкбольной гранаты. Несовершеннолетней незамедлительно предоставили медицинскую помощь. Она получила ожоги рук в результате инцидента.

Кроме того, около многоквартирных зданий в Ясном проезде района Южное Медведково был обнаружен подозрительный объект, похожий на гранату. К месту фиксации находки незамедлительно стянулись кинологические расчеты, сотрудники правоохранительных органов и специалисты взрывотехнической лаборатории.