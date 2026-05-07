Школьница пострадала в результате взрыва страйкбольной гранаты

Ученица школы в Ростовской области пострадала в результате взрыва страйкбольной гранаты, сообщили ТАСС в ГУ МВД региона. Пострадавшей оказана помощь, она получила ожоги рук.

Сегодня в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы № 8 г. Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. По предварительной информации, пострадала ученица 2008 года рождения, которая получила незначительные ожоги рук. В настоящий момент ученице оказана медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Ранее в Крыму 12-летний мальчик получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который он подобрал на улице. Инцидент случился в Советском районе. По данному факту уже возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении боеприпасов.

До этого купюра номиналом в 1000 рублей взорвалась в нескольких метрах от ребенка в Москве. Девятилетний мальчик гулял во дворе дома в районе Коньково и заметил банкноту. Он не стал ее поднимать и бросил сверху снег, после чего через несколько секунд раздался хлопок.