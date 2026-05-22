ФНС озвучила, когда россиянам могут ограничить распоряжение имуществом

Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях налоговые органы могут применять обеспечительные меры по ограничению распоряжения имуществом. Это возможно только при подтвержденной угрозе вывода активов из-под взыскания или при доказанном факте налогового правонарушения, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что такие случаи не носят массового характера и составляют 0,027% от общего числа должников в стране (примерно 1 случай на 3,7 тыс.), — говорится в сообщении.

На первом этапе применяется запрет на отчуждение или передачу имущества: налогоплательщик может продолжать пользоваться им в хозяйственной деятельности, но не может продать или обременить до погашения долга. Если стоимости имущества недостаточно, на втором этапе приостанавливаются операции по банковским счетам — но блокируется только сумма, необходимая для погашения задолженности, остальное остается в распоряжении должника.

Перед применением мер налоговый орган направляет требование об уплате, а затем повторно информирует о предстоящих действиях. ФНС стремится не доводить должника до банкротства, используя все способы урегулирования долга, включая рассрочку.

Ранее руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил на заседании бюджетного комитета Совета Федерации, что с января 2026 года общая сумма налоговых вычетов, предоставленных гражданам, превысила 200 млрд рублей. Кроме того, по итогам амнистии легализовали свои дела 10 тыс. групп налогоплательщиков, уточнил глава службы.