Юрист раскрыл способы покупки залогового имущества со скидкой

Спрос на активы, изъятые банками за долги, резко вырос — их можно приобрести напрямую в кредитной организации, на аукционах или через посредников, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов. По словам эксперта, такие активы часто выставляют на продажу с дисконтом ниже рыночной цены, что привлекает желающих сэкономить.

Банки заинтересованы в быстрой продаже непрофильных активов, которыми и выступает залоговое имущество. В этой связи оно часто выставляется на продажу со скидкой ниже рыночной стоимости, что, несомненно, привлекает покупателей, желающих сэкономить, — сказал Карпов.

Юрист напомнил, что с точки зрения финансового законодательства РФ залоговым считается имущество, которое служит обеспечением по кредиту. Если заемщик не выполняет свои обязательства, банк вправе реализовать предмет залога для погашения долга. К таким активам, в частности, относятся квартиры, жилые дома, автомобили, земельные участки, драгоценности и финансовые инструменты.

Приобрести залоговое имущество можно несколькими способами. Через онлайн-площадки крупных банков, на специализированных аукционах (информацию о них публикуют ГИС «Торги», Росимущество и ФССП), а также через посредников — автодилеров или специализированные площадки, которым банки делегируют реализацию конфиската, — уточнил Карпов.

Эксперт добавил, что в последнее время спрос на эти активы заметно вырос.

Ранее аналитик Магомед Гамзаев рассказал, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам. По его словам, ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, а потребительские кредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заемщика.

Екатерина Свинова
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
