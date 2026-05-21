Раскрыто, как ФНС жестко наказывает бизнесменов-должников

«Известия»: ФНС стала чаще замораживать активы компаний-должников

Федеральная налоговая служба в борьбе с должниками теперь не только арестовывает расчетные счета, но и чаще замораживает имущество предприятий, сообщает газета «Известия». В распоряжении издания оказалось письмо ФНС, где уточняется, что запрет может коснуться как физических объектов, так и интеллектуальной собственности — торговых марок, ПО, патентов, информационных баз и даже права требований к контрагентам.

Сотрудник налоговой подтверждает потенциальные нарушения уже в ходе ревизии. Предварительные обеспечительные меры и запросы к третьим сторонам формируются на базе аналитики от СКУАД — системы, оценивающей уровень риска каждого плательщика налогов.

В самом же ведомстве, как уточняет газета, подчеркнули: налоговая служба нацелена на возврат задолженностей без доведения предприятий до банкротства. Введение единого налогового платежа вместе с автоматизацией процессов позволило сократить число неплательщиков в два раза.

Ранее руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил на заседании бюджетного комитета Совета Федерации, что с января 2026 года общая сумма налоговых вычетов, предоставленных гражданам, превысила 200 млрд рублей. Кроме того, по итогам амнистии легализовали свои дела 10 тыс. групп налогоплательщиков, уточнил глава службы.

