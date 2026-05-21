В Литве оцепенели из-за хаоса при эвакуации на фоне воздушной тревоги Жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию после воздушной тревоги

Жители Вильнюса оказались недовольны организацией эвакуации во время воздушной тревоги в городе и его окрестностях, пишет портал LRT со ссылкой на опрошенных жителей. В одной из школ эвакуацию свернули, когда стало понятно, что в подвале не хватает мест для всех детей.

Сначала собрали один класс, потом начали собирать другие, и когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то детей просто вернули обратно в классы, — рассказала местная жительница Илона.

По словам женщины, многие растерялись и не понимали, что происходит, несмотря на обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий. Другой житель Вильнюса Индрей рассказал, что уведомление о воздушной тревоге вызвало у него замешательство — в нем не было указано, куда идти.

Я бы с радостью укрылся, но укрыться было просто негде, — пожаловался он.

Ранее руководитель Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что на востоке республики были обнаружены обломки беспилотника, предположительно, украинского происхождения. По его словам, дрон разбился, но на месте падения не нашли признаков взрыва.