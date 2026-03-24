24 марта 2026 в 15:25

Литовский боец ММА вышел на ринг под гимн СССР

Литовскому бойцу ММА Ягелавичусу включили гимн СССР перед выходом на ринг

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Литовскому бойцу Ноюсу Ягелавичусу перед выходом на арену турнира MMA Bushido 101 в Вильнюсе по ошибке включили гимн СССР, сообщает Delfi. Перед его поединком с Ноюсом Сименасом на несколько секунд прозвучала патриотическая композиция. После гимна диджей включил песню Burning Heart группы Survivor.

Он пояснил, что не успел заранее проверить трек, присланный спорстменом. По его словам, обычно участники присылают музыку для выхода заблаговременно, однако в этот раз запись поступила всего за несколько минут до начала боя.

Организатор турнира Донатас Симанайтис подчеркнул, что на соревнованиях действует запрет на российскую музыку. Поединок завершился победой Ягелавичуса.

Ранее украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила втрое увеличить штрафы за использование русского языка на Украине. Чиновница полагает, что сейчас представителей бизнеса не пугают штрафы до 5800 гривен (около 11 тыс. рублей) за разговоры на русском. Она считает, что их следует поднять до суммы в 17 тыс. гривен (около 32 тыс. рублей).

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

