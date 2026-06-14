Названа дата выпуска клипа Долиной на песню «Ваши голоса» Представитель Долиной сообщил, что 16 июня выйдет клип на песню «Ваши голоса»

Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня, сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин. Он также поблагодарил всех участников видеоролика за творческий союз.

Премьера клипа 16 июня. Лариса Долина — «Ваши голоса», — отметил Пудовкин.

Пудовкин заявил, что премьера должна была состояться после 70-летнего юбилея Долиной и большого праздничного концерта, который прошел в сентябре прошлого года в Государственном Кремлевском дворце. Однако релиз, как уточнил представитель певицы, был перенесен «по известным причинам».

Ранее стало известно, что власти пообещали ликвидировать сточные трубы с участка, принадлежащего певице. Все работы в деревне Протасово Московской области завершат до 11 июля.

Также сообщалось, что певицу могут обязать освободить территорию, на которой находится ее земельный участок. МВД намерено установить лиц, ответственных за сброс сточных вод из принадлежащего ей пруда в прибрежную защитную зону ручья.