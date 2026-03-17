Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 17:06

Паралимпийская чемпионка рассказала о первой победе под флагом России

Ворончихина поблагодарила маму за поддержку после победы на Паралимпийских играх

Варвара Ворончихина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Первая победа бывает самой эмоциональной в карьере, заявила паралимпийская чемпионка Варвара Ворончихина. Спортсменка призналась, что испытала особую гордость, стоя на пьедестале под флагом России, передает корреспондент NEWS.ru.

Да, наверное, самая эмоциональная, конечно, первая победа. Потому что я мечтала об этом. Я правда очень ждала. Когда это случилось, еще и под флагом и гимном. Это самое эмоциональное. Я разделила первый момент с мамой. Я безумно ей благодарна, потому что она действительно очень важный для меня человек. И мне захотелось с ней разделить. Видео так разлетелось. И, конечно, у меня была большая гордость слышать гимн, видеть наш флаг на первой ступени пьедестала, — сказала Ворончихина.

На Играх Россию представляли шесть атлетов в трех дисциплинах. В Паралимпиаде участвовали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав 12 наград.

Ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную страны, вернувшуюся с XIV зимних Игр в Италии. Председатель МГЕР Антон Демидов назвал честью лично поприветствовать героев после их напряженного и триумфального выступления.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.