Гимн России прозвучал на международном турнире по водному поло

Гимн РФ включили на международном турнире по водному поло впервые за четыре года, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России в своем Telegram-канале. Речь идет о соревнованиях в Мальте, где участвует женская сборная России.

До мурашек! Как же приятно слышать родной гимн перед стартом игры! Поем вместе с девушками, — говорится в сообщении.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что Федерация водных видов спорта России проделала колоссальную работу по возвращению национальной символики российским атлетам. Она вспомнила, как сильно переживала на Олимпийских играх в Токио из-за отсутствия флага и невозможности петь гимн, стоя на первой ступени пьедестала.

До этого первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация плавания последовательно допускала российских спортсменов до мировых стартов, несмотря на критику представителей других стран. По его словам, в этом вопросе победил здравый смысл.