13 апреля 2026 в 16:48

«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России

Шишкина пожелала российским синхронистам новых побед под флагом и гимном страны

Алла Шишкина Алла Шишкина Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Федерация водных видов спорта России проделала колоссальную работу по возвращению национальной символики российским атлетам, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. Она рассказала, как сильно переживала из-за отсутствия флага РФ на Олимпийских играх в Токио и невозможности петь гимн страны, стоя на первой ступени пьедестала почета. Шишкина пожелала российским спортсменам новых побед.

Я очень счастлива. Поздравляю всех спортсменов, всех тренеров и всю федерацию. Я уверена, что была проделана большая и, как мы видим, плодотворная работа. На Олимпийских играх в Токио я очень сильно переживала и плакала от того, что не могу петь гимн своей родной страны, не могу смотреть на триколор. И это были мои заключительные Олимпийские игры. Мы выиграли. Было несправедливо, что наша команда была лишена такого счастья петь гимн страны, — сказала Шишкина.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований под национальным флагом и гимном. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Спорт
синхронное плавание
плавание
Россия
Кирилл Николаев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
