«Подходят взять автограф»: синхронист Мальцев о жизни после триумфа на ЧМ

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев взял паузу в карьере и стал тренером. В интервью NEWS.ru он объяснил причины своего решения, а также рассказал, насколько изменилась его жизнь после успеха на ЧМ-2025 в Сингапуре и какова его тренерская философия.

«Состав сборной России полностью поменялся»

— Вы недавно взяли паузу в карьере. Почему пошли на такой шаг?

— Я взял паузу в спортивной карьере и переключился на тренерскую работу. Этот шаг был сделан после чемпионата мира в Сингапуре 2025 года. Это был первый международный турнир, на который нас допустили в нейтральном статусе благодаря большой работе Федерации водных видов спорта России. И конечно, этот старт был очень сложным, эмоционально тяжелым.

Все закончилось благоприятно. Мы вернулись и победили после четырехлетнего отсутствия в международном спортивном сообществе. Но мне не хватало больше своей вовлеченности в тренерскую работу, которую я все эти годы также вел параллельно со своей спортивной карьерой. Не хватало времени для того, чтобы со своими спортсменами выезжать на соревнования, присутствовать во время важных стартов. После чемпионата мира захотелось отдохнуть от своей спортивной карьеры и переключиться на работу, на которую не хватало времени.

— Скольких синхронистов вы сейчас тренируете?

— Сейчас я работаю c восемью спортсменами: четыре мальчика и четыре девочки. Это микст-дуэт, солисты и солистки. Также ребята выступают в группах. Трое из них попали в сборные команды России. Владимир Першин попал в юниорскую команду и уже выступил на двух международных стартах. Это Кубок мира в Китае и Российско-Китайские молодежные игры в Калининграде, которые недавно завершились. Диана Ким и Никита Бодров попали в юношескую сборную России. Сейчас мы находимся в Люксембурге на первенстве Европы, где они будут выступать в составе сборной в комбинированной групповой программе. Бодров также будет выступать в соло.

— В чем ваша тренерская философия?

— Тренерская философия — вопрос достаточно обширный. Если на него отвечать коротко, то, наверное, главные принципы — это раскрыть в каждом спортсмене его потенциал, соблюдать принципы гармоничного развития личности, чтобы спортсмен развивался не только физически, но и умственно. И конечно, чтобы через спорт спортсмен максимально адаптировался к жизни — добивался высот не только в спорте, но и в других сферах жизни.

Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Татьяна Покровская (экс-тренер сборной России по синхронному плаванию. — NEWS.ru). Какая самая памятная история, связанная с ней? Какой самый ценный совет вы от нее получили?

— Татьяна Покровская — безусловная легенда нашего вида спорта. Человек, который внес огромный вклад в развитие не только российского, но и мирового синхронного плавания. Большое счастье, что удалось поработать под ее руководством. Конечно, ее советы, ее мотивационные слова всегда оставляли след. И из последнего — это как раз чемпионат мира в Сингапуре, который был очень волнительным стартом в связи с тем, что изменились правила вида спорта и нас долго не было на международной арене.

— Светлана Ромашина теперь главный тренер сборной России. Что пожелали ей на этом посту? Какие изменения произошли в национальной команде под ее руководством?

— Состав команды полностью поменялся, пришли новые тренеры, стиль работы изменился. На Кубке мира в Китае я видел, что в команде серьезная дисциплина. Тренеры и спортсмены знают, что они делают, куда они идут, какие у них цели. Мне кажется, команда достаточно собранная. Тренерский штаб понимает, над чем нужно работать. Светлана как главный тренер также видит определенные задачи, цели, которые нужно достичь. Я желаю ей в первую очередь терпения и успехов в этом непростом деле.

— Сборная России успешно выступила на Кубке мира в Китае. Как оцените результаты спортсменов?

— Все результаты на Кубке мира были достаточно хорошие. В одном из групповых видов, а именно в акробатической группе, сборная России обыграла мировых лидеров — команду Китая. В остальных видах также были золотые, серебряные и бронзовые медали. Учитывая, что команда была представлена как старшей, так и юниорской сборной, она показала очень достойные результаты. И самое главное, что на этом старте было видно, что сборнаяЭмоцио может на равных конкурировать с основными лидерами и действующими олимпийскими чемпионами в нашем виде спорта — сборной Китая.

Спортсменки сборной России на тренировке по синхронному плаванию Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

— Насколько высокий уровень конкуренции на Кубке мира?

— На разных этапах Кубка мира уровень конкуренции отличается, так как эти этапы проходят в разных странах, соответственно, география на этих соревнованиях отличается. Сейчас в Испании проходит этап Кубка мира, и там, конечно, больше представлено стран, больше конкуренции, нежели на других стартах, куда не все могут доехать ввиду логистики и транспортной доступности. Если говорить про Кубок мира в Китае, то конкуренция была высокой, хотя количество участников было не столь велико. Там выступали основные сборные Китая — старшая и юниорская.

«Чемпионат мира — очень яркая веха в моей карьере»

— Какие сейчас главные тренды мирового синхронного плавания?

— Я думаю, что сейчас основные тренды в мировом синхронном плавании задают сборные Китая и Испании. Выйдя на международный уровень, наша команда также показывает высокий уровень мастерства. Я вижу, как судьи отмечают работу сборной Китая в плане технического мастерства, высоты и наполнения программ.

Сборную Испании отличает высокая художественность, уникальность постановок, за которыми стоит тренер Андреа Фуэнтес, в прошлом очень хорошая спортсменка. Сейчас она показывает, что является мировым лидером среди постановщиков в нашем виде спорта. Фуэнтес ставит абсолютно уникальные программы в разных дисциплинах. Это и групповые, и дуэтные, и сольные программы. И в каждую из дисциплин она привносит нечто новое, что судьи отмечают и что я могу наблюдать. Судьи заслуженно ставят высокие оценки по художественному впечатлению, но где-то они могут прощать неточности в технике исполнения, в высоте и так далее.

На мой взгляд, тенденция сейчас будет такова, что все-таки судьи будут давать дорогу тем командам, у кого будут интересные программы, находки, хореография, артистизм. Этот компонент будет иметь больший вес.

— Насколько сейчас развивается мужское синхронное плавание в России?

— Мужское синхронное плавание в России развивается хорошо. У нас с каждым годом растет количество мальчиков по всей стране. Очень высокая конкуренция, особенно на детском уровне. Но при этом соло и группы на международном уровне открыты для мужчин, а в России пока эти дисциплины остаются женскими. У нас есть единственная дисциплина — это микст-дуэт, в которой мальчики могут выступать официально, выполнять разряды.

Несмотря на эти проблемы, мужское синхронное плавание развивается. Родители с удовольствием приводят детей, и уровень действительно высокий, достойная конкуренция.

Александр Мальцев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

— Год назад вы стали главным героем чемпионата мира. Как изменилась ваша жизнь после этого?

— Действительно, чемпионат мира — это очень яркая веха в моей спортивной карьере. Да и вообще в жизни и после турнира, конечно, был очень большой эмоциональный подъем и повышенное внимание со стороны медиа, много разной активности. Наверное, я не могу сказать, что это как-то кардинально изменило мою жизнь, потому что она идет своим чередом. Да, был такой яркий период. Надо двигаться дальше. Сейчас я передаю свой опыт спортсменам, своим ученикам, и не останавливаюсь на достигнутом.

— Вас стали чаще узнавать на улице?

— Бывают случаи, когда люди подходят на улицах, чтобы попросить сфотографироваться, взять автограф. Это действительно приятно. Но чаще это, конечно, происходит во время соревнований или каких-то спортивных мероприятий.

— Как вы оцените внимание к синхронному плаванию в России?

— Благодаря работе нашей федерации в России стали больше показывать синхронное плавание и по телевидению, а также на ресурсах самой федерации, что привлекает большее количество зрителей и популяризирует наш вид спорта. Конечно, нам хочется еще больше внимания, но работа действительно ведется, и каждый старт, даже внутри страны, проходит на максимально высоком организационном уровне. Все очень красиво оформлено, сделано максимально привлекательно как для зрителей, так и для самих спортсменов, судей, тренеров. Я думаю, что благодаря такой работе с каждым годом будет все больше и больше поклонников нашего вида спорта.

Александр Мальцев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Как оцените прошедшие Российско-Китайские игры?

— Это очень интересный старт, который начал свою историю в 2006 году. Каждый раз соревнования проходят в разных городах России и Китая. В этом году соревнования проходили в Калининграде. Мы получили огромное количество позитивных эмоций, потому что соревнования были организованы просто превосходно. Помимо самих стартов, была организована большая культурная программа: спортсмены и тренеры посещали различные экскурсии, чтобы познакомиться с историей города Калининграда. Например, для нас была организована экскурсия на катере вокруг острова Канта, а также на Янтарный комбинат. И что больше всего нас всех поразило и очень порадовало — это церемония награждения. Она проходила вечером на сцене, которая была построена прямо в самом сердце Калининграда — рядом с Кафедральным собором. При этом люди, которые гуляли в парке, специально собирались, чтобы посмотреть награждение. Это было очень внушительно, масштабно, красиво. Награждение проходило в максимально торжественной обстановке, что придавало еще большей значимости этому турниру.

Сам этот турнир — соревнование исключительно между Россией и Китаем. То есть это такая, можно сказать, курсовка двух стран. В синхронном плавании соревновались юниорские сборные команды России и Китая. И было по два стартовых номера в каждой дисциплине. Соревнования прошли очень хорошо. Была очень дружественная обстановка. Все остались максимально довольны.

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