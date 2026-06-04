Синхронист Мальцев рассказал, как изменилась сборная РФ при новом тренере

Новый тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию во главе со Светланой Ромашиной четко понимает задачи, над которыми необходимо работать, заявил NEWS.ru семикратный чемпион мира Александр Мальцев. Он отметил, что в команде существует серьезная дисциплина.

Состав команды полностью поменялся, пришли новые тренеры, стиль работы изменился. На Кубке мира в Китае я видел, что в команде серьезная дисциплина. Тренеры и спортсмены знают, что они делают, куда они идут, какие у них цели. Мне кажется, команда достаточно собранная. Тренерский штаб понимает, над чем нужно работать. Светлана как главный тренер также видит определенные задачи, цели, которых нужно достичь. Я желаю ей в первую очередь терпения и успехов в этом непростом деле, — сказал Мальцев.

Ранее он заявил NEWS.ru, что решил взять паузу в карьере после успешного выступления на чемпионате мира в Сингапуре. Сейчас Мальцев сосредоточен на работе тренером. Он отметил, что турнир в Сингапуре был сложным и эмоциональным.