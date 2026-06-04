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04 июня 2026 в 14:04

Синхронист Мальцев рассказал, как изменилась сборная РФ при новом тренере

Мальцев: тренерский штаб Ромашиной четко понимает направление предстоящей работы

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Новый тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию во главе со Светланой Ромашиной четко понимает задачи, над которыми необходимо работать, заявил NEWS.ru семикратный чемпион мира Александр Мальцев. Он отметил, что в команде существует серьезная дисциплина.

Состав команды полностью поменялся, пришли новые тренеры, стиль работы изменился. На Кубке мира в Китае я видел, что в команде серьезная дисциплина. Тренеры и спортсмены знают, что они делают, куда они идут, какие у них цели. Мне кажется, команда достаточно собранная. Тренерский штаб понимает, над чем нужно работать. Светлана как главный тренер также видит определенные задачи, цели, которых нужно достичь. Я желаю ей в первую очередь терпения и успехов в этом непростом деле, — сказал Мальцев.

Ранее он заявил NEWS.ru, что решил взять паузу в карьере после успешного выступления на чемпионате мира в Сингапуре. Сейчас Мальцев сосредоточен на работе тренером. Он отметил, что турнир в Сингапуре был сложным и эмоциональным.

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