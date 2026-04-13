«Здравый смысл победил»: в ГД оценили допуск российских пловцов под флагом

Международная федерация плавания (World Aquatics) последовательно допускала российских спортсменов до мировых стартов, несмотря на критику представителей других стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, в этом вопросе победил здравый смысл.

Здравый смысл победил. Международная федерация плавания последовательно допускала наших спортсменов, несмотря на жесткую критику некоторых. Большая благодарность, прежде всего, новой объединенной федерации по водным видам спорта России, нашему олимпийскому комитету России. Спортивная дипломатия победила. Я поздравляю наших спортсменов, у которых появляется реальная возможность бороться с сильнейшими соперниками во всем мире и прогрессировать, — сказал Свищев.

Ранее World Aquatics допустила россиян до международных соревнований могут под национальным флагом и гимном. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. Все ограничения также сняты с белорусских спортсменов.