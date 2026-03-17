Активисты МГЕР встретили российских паралимпийцев после Игр в Италии

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную страны, вернувшуюся с XIV зимних Игр в Италии, сообщила пресс-служба организации. Председатель МГЕР Антон Демидов назвал честью лично поприветствовать героев после их напряженного и триумфального выступления.

Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии. Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить, — сказал Демидов.

Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин выразил благодарность спортсменам за их мужество, завоеванное золото и то чувство гордости, которое они подарили всем болельщикам. Активисты встретили паралимпийцев в аэропорту цветами и плакатами, чествуя их выдающийся результат.

На Играх Россию представляли шесть атлетов в трех дисциплинах. В Паралимпиаде участвовали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав 12 наград.

Ранее Ворончихина рассказала, что сильно устала после участия в Паралимпиаде в Италии. По ее словам, при этом спортсмены рады, что смогли достойно представить страну несмотря на малочисленный состав.