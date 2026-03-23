Языковой омбудсмен на Украине захотела втрое поднять штрафы для русскоговорящих

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила втрое увеличить штрафы за использование русского языка на Украине. По ее мнению, которое приводит издание «Страна.ua», такие меры способны якобы «вправить мозги и заставить придерживаться закона».

Чиновница полагает, что сейчас представителей бизнеса не пугают штрафы до 5800 гривен (около 11 тыс. рублей) за разговоры на русском. Она считает, что санкции следует поднять до суммы в 17 тыс. гривен (около 32 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что в учебных заведениях Одессы у педагогов стали изымать и проверять личные телефоны для контроля за соблюдением языкового законодательства. Учителя, по информации источника, жаловались, что проверяющие осматривали их личные вещи и изучали переписки в родительских чатах.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика Киева по насильственной украинизации полностью провалилась. Она указала, что действия киевских властей ударили по своему же народу. Дипломат отметила, что жители республики раньше спокойно использовали как русский, так и украинский язык.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

