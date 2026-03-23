Языковой надзиратель позарилась на кошельки русскоговорящих на Украине Языковой омбудсмен на Украине захотела втрое поднять штрафы для русскоговорящих

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила втрое увеличить штрафы за использование русского языка на Украине. По ее мнению, которое приводит издание «Страна.ua», такие меры способны якобы «вправить мозги и заставить придерживаться закона».

Чиновница полагает, что сейчас представителей бизнеса не пугают штрафы до 5800 гривен (около 11 тыс. рублей) за разговоры на русском. Она считает, что санкции следует поднять до суммы в 17 тыс. гривен (около 32 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что в учебных заведениях Одессы у педагогов стали изымать и проверять личные телефоны для контроля за соблюдением языкового законодательства. Учителя, по информации источника, жаловались, что проверяющие осматривали их личные вещи и изучали переписки в родительских чатах.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика Киева по насильственной украинизации полностью провалилась. Она указала, что действия киевских властей ударили по своему же народу. Дипломат отметила, что жители республики раньше спокойно использовали как русский, так и украинский язык.