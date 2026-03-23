Учителей в Одессе стали проверять на соблюдение языкового закона

В учебных заведениях Одессы у педагогов стали изымать и проверять личные телефоны для контроля за соблюдением языкового законодательства, передает издание «Страна». Учителя, по информации источника, жаловались, что проверяющие осматривали их личные вещи и изучали переписки в родительских чатах.

Внимание контролирующих органов было сосредоточено на том, на каком языке общаются преподаватели с родителями в мессенджерах. Личности проверяющих и их ведомственная принадлежность в публикации не уточняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский случайно перешел на русский язык, выступая перед журналистами по теме Ближнего Востока. В речи он использовал русское слово «быстро», а потом его украинский аналог — «швыдко».

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика Киева по насильственной украинизации полностью провалилась. Она указала, что действия киевских властей ударили по своему же народу. Дипломат отметила, что жители республики раньше спокойно использовали как русский, так и украинский язык.