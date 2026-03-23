23 марта 2026 в 01:00

Учителей в Одессе стали проверять на соблюдение языкового закона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В учебных заведениях Одессы у педагогов стали изымать и проверять личные телефоны для контроля за соблюдением языкового законодательства, передает издание «Страна». Учителя, по информации источника, жаловались, что проверяющие осматривали их личные вещи и изучали переписки в родительских чатах.

Внимание контролирующих органов было сосредоточено на том, на каком языке общаются преподаватели с родителями в мессенджерах. Личности проверяющих и их ведомственная принадлежность в публикации не уточняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский случайно перешел на русский язык, выступая перед журналистами по теме Ближнего Востока. В речи он использовал русское слово «быстро», а потом его украинский аналог — «швыдко».

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика Киева по насильственной украинизации полностью провалилась. Она указала, что действия киевских властей ударили по своему же народу. Дипломат отметила, что жители республики раньше спокойно использовали как русский, так и украинский язык.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жизнь не сахар: как легко и быстро победить зависимость от сладкого
Жителям Подмосковья рассказали, как получить бесплатную парковку
Овечкин высказался о достижении 1000 голов в НХЛ
ФСБ обнародовала архивы о выдающемся контрразведчике из «Смерш»
Ким Чен Ына переизбрали на главный пост КНДР
Иран пригрозил асимметричным ответом на угрозы критической инфраструктуре
Дмитриев прокомментировал отсутствие нефти и газа у ЕС из-за русофобии
SHOT сообщил о «глухих и басовитых» взрывах в Ленобласти
В Петербурге под машиной кандидата в депутаты нашли подозрительный предмет
Учителей в Одессе стали проверять на соблюдение языкового закона
Отстраненный комбриг ВСУ хочет перебраться к семье в США
Ошибки в трудовой книжке могут лишить россиян части пенсии
Два российских аэропорта ввели работу по согласованию
Метеорит пробил крышу жилого дома
Бело-голубая машина буксует: «Зенит» обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ
Маркетплейсам в России хотят запретить влиять на цены
Назван лидер выборов в парламент Словении
Иран раскрыл цели своих следующих атак
Тюрьма, две семьи: как жил и умер исполнитель роли Бендера Арчил Гомиашвили
«Азов» посоветовал бойцам ВСУ дезертировать
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

