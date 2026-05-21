Тело популярной певицы выловили в канале Тело популярной индийской певицы Каур нашли в канале рядом с Лудхианой

Останки популярной индийской певицы 29-летней Яшиндер Каур (она же — Индер Каур), обнаружили 19 мая в канале рядом с городом Лудхиана, пишет Daily Star. Девушка пропала 13 мая.

Отмечается, что исполнительница одна отправилась за продуктами на автомобиле. Поиски начались после того, как Каур не вернулась, а ее телефон оказался выключен.

Полиция обнаружила машину певицы в деревне Рампур — всего в километре от места, где нашли ее останки. Следователи полагают, что артистка была похищена, а затем убита. Еще один важный момент в деле: есть сведения, что кто‑то пытался заставить Каур выйти за него замуж против ее воли.

