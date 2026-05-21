Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 11:16

Православным рассказали, о чем молиться в день Вознесения

Зампред ВРНС Иванов: в день Вознесения молятся о даровании сил и радости

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В день Вознесения Господня верующие просят о воодушевлении и даровании сил, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в этот праздник принято печь пирожки в форме лестницы.

Вознесение Господне — это завершение земного служения Спасителя, которое мы отмечаем на 40-й день после Пасхи, в 2026 году — 21 мая. Христос вывел учеников из Иерусалима на гору Елеонскую и, подняв руки, благословил их, а потом стал отдаляться и возноситься на небо. В этот день молятся о даровании духовной радости, Святого Духа и надежды. Во-вторых, принято просить сил для исполнения заповедей. В народной традиции в этот день пекли «лесенки» — пирожки в виде лестницы, символизирующие восхождение Христа. Эту добрую традицию можно возродить в ваших семьях, — поделился Иванов.

Ранее священник Вячеслав Ланский заявил, что церковное венчание не подлежит отмене ни при каких условиях. Однако, по его словам, в храме допускается благословение на повторный брак.

Общество
праздники
религия
христианство
православие
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Аналитик объяснил, почему снизились цены на ряд товаров
Россиянам рассказали о неочевидном факторе недосыпа
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.