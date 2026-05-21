Православным рассказали, о чем молиться в день Вознесения Зампред ВРНС Иванов: в день Вознесения молятся о даровании сил и радости

В день Вознесения Господня верующие просят о воодушевлении и даровании сил, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в этот праздник принято печь пирожки в форме лестницы.

Вознесение Господне — это завершение земного служения Спасителя, которое мы отмечаем на 40-й день после Пасхи, в 2026 году — 21 мая. Христос вывел учеников из Иерусалима на гору Елеонскую и, подняв руки, благословил их, а потом стал отдаляться и возноситься на небо. В этот день молятся о даровании духовной радости, Святого Духа и надежды. Во-вторых, принято просить сил для исполнения заповедей. В народной традиции в этот день пекли «лесенки» — пирожки в виде лестницы, символизирующие восхождение Христа. Эту добрую традицию можно возродить в ваших семьях, — поделился Иванов.

