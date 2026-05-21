Президент РФ Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником, передает пресс-служба Кремля. Он высоко оценил труд этих специалистов и отметил, что они вносят большой вклад в реализацию российских проектов в Арктике и Антарктике. Глава государства напомнил, что 70 лет назад была запущена первая советская антарктическая станция «Мирный».

Отрадно, что вы бережно храните и приумножаете выдающиеся достижения предшественников, наращиваете присутствие России в Арктике и Антарктике, — сказал Путин.

Ранее в посольстве РФ в Норвегии сообщили, что Россия никому не угрожает в Арктике и стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах. Дипломаты подчеркнули, что Москва сохраняет приверженность международному праву и выступает за политико-дипломатические решения возникающих вопросов.

До этого посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия заявила о готовности принять все необходимые меры для защиты свободы судоходства в Арктике. Он подчеркнул, что регион должен оставаться зоной мира и сотрудничества.