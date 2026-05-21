Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 10:54

«Превратился в кровавого узурпатора»: Захарова вынесла «вердикт» Зеленскому

Захарова заявила, что Зеленский превратился в кровавого узурпатора

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в кровавого узурпатора в попытках уцепиться за свою должность, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает NEWS.ru, политик использует для этого любые средства, но не ради мира, а ради продолжения конфликта.

Совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший, чего уж там, надежды, так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора, — отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Киев открыто выражает радость из-за развязанной ВСУ охоты на женщин, детей, стариков и социальные учреждения в России. Она подчеркнула, что Зеленский цинично хвастается перед Западом терактами, совершенными в РФ, в том числе при непосредственной помощи украинских военных.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что слова Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь — это всего лишь бравада для хозяев с Запада. По его словам, Киев пытается убедить своих спонсоров, что состоятелен и готов к дальнейшему продолжению конфликта.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано фото спасенной из густого леса в Тульской области девочки
Двух девушек-подростков осудили за убийство
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.