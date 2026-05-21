Президент Украины Владимир Зеленский превратился в кровавого узурпатора в попытках уцепиться за свою должность, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает NEWS.ru, политик использует для этого любые средства, но не ради мира, а ради продолжения конфликта.

Совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший, чего уж там, надежды, так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора, — отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Киев открыто выражает радость из-за развязанной ВСУ охоты на женщин, детей, стариков и социальные учреждения в России. Она подчеркнула, что Зеленский цинично хвастается перед Западом терактами, совершенными в РФ, в том числе при непосредственной помощи украинских военных.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что слова Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь — это всего лишь бравада для хозяев с Запада. По его словам, Киев пытается убедить своих спонсоров, что состоятелен и готов к дальнейшему продолжению конфликта.