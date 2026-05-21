«Цинично хвалится»: Захарова о заявлениях Зеленского о терактах в России Захарова: Зеленский цинично хвалится перед западными хозяевами терактами в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский цинично хвалится терактами на территории России перед своими зарубежными хозяевами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, в Киеве ведется курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта.

Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта, — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что заявление Зеленского о подготовке ударов по России на июнь является отчетом перед западными спонсорами и просьбой о новых поставках оружия. Генерал-майор запаса считает, что украинский глава воинственной риторикой пытается доказать своим европейским кураторам, что ВСУ сохранили боеспособность.

До этого замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва поражена тому, что никто в Ереване не одернул президента Украины Владимира Зеленского после его омерзительных угроз в адрес России и ее народа. Он назвал это «апофеозом одиозности».