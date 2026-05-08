Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике Посол Степанов: РФ примет все необходимые меры для защиты судоходства в Арктике

Россия заявила о готовности принять все необходимые меры для защиты свободы судоходства в Арктике, сообщил «Известиям» посол РФ в Канаде Олег Степанов. Речь идет в том числе о дипломатических и военно политических инструментах обеспечения интересов страны.

Россию канадское или чье-то еще бряцание саблями не страшит. Выступая за сохранение региона зоной мира, устойчивого развития и взаимодействия, мы одновременно продолжим надежно обеспечивать свои национальные интересы и интересы безопасности, включая защиту свободы судоходства. И будем предпринимать для этого все необходимые меры. Как дипломатического, так и военно-политического характера, — заявил Степанов.

Российская сторона подчеркивает, что регион должен оставаться зоной мира и сотрудничества. Любые попытки милитаризации Арктики могут привести к росту напряженности и негативно сказаться на безопасности всех участников процесса, добавил посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, назвал повышение качества жизни в Арктике ключевой задачей для российских властей. Глава государства указал, что программа арктической ипотеки по ставке 2% годовых уже продлена до 2030 года.