Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 17:50

Путин раскрыл ключевую задачу России в Арктике

Путин назвал ключевой задачей России в Арктике повышение уровня жизни

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Повышение качества жизни в Арктике является ключевой задачей для российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Глава государства указал, что программа арктической ипотеки по ставке 2% годовых уже продлена до 2030 года.

Конечно, ключевая задача — это повышение качества жизни в Арктике, создание современных условий для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей. <...> Стартовала реализация мастер-планов для агломераций Арктической зоны, кстати, идет работа неплохо, дает свои результаты, — сказал президент.

Глава государства напомнил, что программа арктической ипотеки со ставкой 2% годовых продлена до 2030 года. По словам Путина, она стала хорошей поддержкой для семей жителей северных регионов и для тех, кто приезжает туда жить и работать.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.