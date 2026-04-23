Путин раскрыл ключевую задачу России в Арктике

Повышение качества жизни в Арктике является ключевой задачей для российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Глава государства указал, что программа арктической ипотеки по ставке 2% годовых уже продлена до 2030 года.

Конечно, ключевая задача — это повышение качества жизни в Арктике, создание современных условий для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей. <...> Стартовала реализация мастер-планов для агломераций Арктической зоны, кстати, идет работа неплохо, дает свои результаты, — сказал президент.

Глава государства напомнил, что программа арктической ипотеки со ставкой 2% годовых продлена до 2030 года. По словам Путина, она стала хорошей поддержкой для семей жителей северных регионов и для тех, кто приезжает туда жить и работать.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.