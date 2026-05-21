Россиянам рассказали, фрукты и овощи из каких стран наиболее безопасны Бизнес-эксперт Маликов: наиболее безопасные фрукты и овощи поступают из стран ЕС

Наиболее безопасные сезонные фрукты и овощи поступают из государств Евросоюза, Израиля и Новой Зеландии — стран с тотальным контролем агрохимии, заявил в беседе с РИАМО бизнес-эксперт и предприниматель Сергей Маликов. Там действуют строгие квоты на применение пестицидов. Он отметил, что безопасность плодоовощной продукции зависит не от географии, а от фитосанитарных стандартов и логистической цепочки.

Главную опасность представляют дешевые партии из стран Юго-Восточной Азии и ряда государств Африки. Слабое законодательство этих регионов позволяет фермерам бесконтрольно использовать токсичные стимуляторы роста. Важно понимать экономику процесса: чем длиннее путь от плантации до прилавка, тем агрессивнее товар обрабатывают фунгицидами и консервирующим воском. Дешевый экзотический импорт всегда означает экономию на экологичности, — высказался Маликов.

Он добавил, что Турция и Китай в этом вопросе действуют по принципу массмаркета. Эти страны экспортируют как премиум-продукты, так и низкосортный товар, перекладывая при этом всю ответственность на закупочную политику российских ретейлеров.

