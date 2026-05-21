Гламурную 25-летнюю женщину обвинили в организации банды подростков-убийц

Супругов из Японии 25-летнюю Мию Такемаэ и 28-летнего Каито Такамаэ заподозрили в руководстве бандой подростков, совершивших нападение на 69-летнюю жительницу префектуры Тотиги и ее сыновей, сообщает Mothership. По данным полиции, группа может быть причастна и к другим преступлениям, включая ограбления и кражи.

14 мая в дом семьи ворвались шестеро подростков. Пожилой женщине нанесли более 20 ножевых ранений. Ее сыновья в возрасте 30 и 40 лет получили тяжелые травмы и переломы. После нападения злоумышленники похитили деньги и ценности.

Двое участников преступления скрылись на автомобиле, однако одного из нападавших задержали спустя 30 минут после происшествия. Во время допроса он сообщил, что действовал по указанию супругов Такемаэ.

Следствие считает, что именно они предоставили подросткам дорогостоящий автомобиль, на котором те приехали к дому потерпевших. Каито Такамаэ задержали в Международном аэропорту Токио при попытке покинуть страну. Его супругу арестовали в гостинице в префектуре Канагава, где она находилась вместе с семимесячной дочерью.

По данным издания, ранее женщина регулярно публиковала в социальных сетях фотографии с дорогими автомобилями и демонстрировала роскошный образ жизни. Полиция полагает, что супруги в течение длительного времени преследовали семью пострадавшей. В апреле неизвестные совершили кражу в доме одного из сыновей женщины. Следствие считает, что похищенный тогда предмет позволил злоумышленникам установить адрес семьи. Банду также подозревают в причастности к другим преступлениям, включая ограбления и кражи.

