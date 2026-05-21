Маркетолог объяснила, как начать успешный бизнес в 2026 году Маркетолог Градусова: до вложений в бизнес-проект нужно протестировать спрос

Перед инвестированием в бизнес-проект необходимо оценить рыночный спрос, заявила NEWS.ru маркетолог, бизнес-трекер, психолог Елена Градусова. В то же время, по ее словам, для предотвращения финансового краха всегда нужно учитывать возможные непредвиденные затраты.

Гениальная идея — это только начало. Большинство новых бизнесов закрываются не потому, что идея плохая, а потому что деньги не считали до старта. Поэтому нужно знать о трех шагах, которые сохранят бюджет и нервы. Запустите тестовую версию (MVP) до полноценного старта. Протестируйте спрос до вложений. Сделайте первые продажи и только потом закупайте товар или разворачивайте услугу. Покупатели есть и цифры сходятся — запускайтесь. Нет — сэкономили деньги и время, — посоветовала Градусова.

Она подчеркнула, что перед запуском бизнеса необходимо тщательно разработать финансовую модель. По словам маркетолога, нужно учитывать расходы, цены и ожидаемые продажи, поскольку без этого дальнейшие действия будут неоправданными. Особое внимание, добавила эксперт, следует уделить скрытым статьям расходов, таким как коммунальные услуги, интернет и амортизация оборудования.

Формируйте цену от реальных цифр. Когда расходы подсчитаны корректно — закладывайте ценообразование с расчетом на следующий цикл. Держите в голове: чем финансировать следующую партию и какой резерв нужен на непредвиденное, — заключила Градусова.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал приостановить блокировку расчетных счетов для малого и среднего бизнеса, чтобы снизить нагрузку на предприятия. По его словам, многие компании едва окупают свои расходы и дополнительные ограничения только усугубляют их положение.