30 апреля 2026 в 11:46

Сенатор назвал способ снизить нагрузку на малый и средний бизнес России

Сенатор Гибатдинов: нужно остановить блокировку счетов малого и среднего бизнеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил приостановить блокировку расчетных счетов для малого и среднего бизнеса, чтобы снизить нагрузку на предприятия в текущих экономических условиях. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сегодня многие компании едва окупают свои расходы, и любые дополнительные ограничения только усугубляют их положение.

На мой взгляд, в текущей экономической ситуации целесообразно приостановить блокировку расчетных счетов для малого и среднего бизнеса. Сегодня многие предприятия едва окупают расходы. В результате любые дополнительные ограничения еще сильнее усугубляют положение компаний. К примеру, блокировка счета даже на несколько дней может серьезно подорвать работу. В то же время причины могут быть не только в недобросовестности, но и в кассовых разрывах или затяжных административных процедурах. Оптимальным решением может стать временный переход к более гибкой модели. Например, при наличии задолженности, предпринимателям предоставят отсрочку с начислением пеней, но без блокировки счетов, — сказал Гибатдинов.

Однако он отметил, что предприниматель в таком случае должен выйти на контакт и подтвердить готовность погасить обязательства. По словам сенатора, также необходимо ускорить работу налоговых органов по обращениям бизнеса.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что расширение круга плательщиков НДС и снижение порогов для упрощенной системы налогообложения могут привести к закрытию проектов с низкой рентабельностью. По его словам, уже с 2026 года малый бизнес столкнется с ростом не только налоговой нагрузки, но и административных расходов, что создаст «эффект отсечки» для предприятий, работающих на рентабельности 5–10%.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мюзикл «Маяковский» состоится в Театре на Малой Ордынке
Девять человек пострадали и один погиб в жутком ДТП на Алтае
«Они геморройные»: Лолита объяснила, почему не пойдет замуж за олигарха
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

