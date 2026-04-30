Сенатор назвал способ снизить нагрузку на малый и средний бизнес России

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил приостановить блокировку расчетных счетов для малого и среднего бизнеса, чтобы снизить нагрузку на предприятия в текущих экономических условиях. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сегодня многие компании едва окупают свои расходы, и любые дополнительные ограничения только усугубляют их положение.

На мой взгляд, в текущей экономической ситуации целесообразно приостановить блокировку расчетных счетов для малого и среднего бизнеса. Сегодня многие предприятия едва окупают расходы. В результате любые дополнительные ограничения еще сильнее усугубляют положение компаний. К примеру, блокировка счета даже на несколько дней может серьезно подорвать работу. В то же время причины могут быть не только в недобросовестности, но и в кассовых разрывах или затяжных административных процедурах. Оптимальным решением может стать временный переход к более гибкой модели. Например, при наличии задолженности, предпринимателям предоставят отсрочку с начислением пеней, но без блокировки счетов, — сказал Гибатдинов.

Однако он отметил, что предприниматель в таком случае должен выйти на контакт и подтвердить готовность погасить обязательства. По словам сенатора, также необходимо ускорить работу налоговых органов по обращениям бизнеса.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что расширение круга плательщиков НДС и снижение порогов для упрощенной системы налогообложения могут привести к закрытию проектов с низкой рентабельностью. По его словам, уже с 2026 года малый бизнес столкнется с ростом не только налоговой нагрузки, но и административных расходов, что создаст «эффект отсечки» для предприятий, работающих на рентабельности 5–10%.