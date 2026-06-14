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14 июня 2026 в 18:47

В МИД России раскрыли, зачем Лавров прилетел в Белоруссию

Самолет Лаврова приземлился в Минске

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проведет переговоры со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым, передает корреспондент РИА Новости. Самолет министра приземлился в столичном аэропорту.

В МИД России сообщили, что на переговорах планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки. Кроме того, Лавров возложит венок к монументу Победы в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что глава ведомства и его турецкий коллега Хакан Фидан на встрече в Москве займутся вопросом содействия новому сирийскому руководству в организации внутриполитического диалога в стране. Визит Фидана в российскую столицу намечен на период с 15 по 17 июня.

Кроме того, Лавров заявил, что в здании российского дипломатического ведомства пройдет встреча с послами Великобритании, Германии и Франции. По словам главы МИД, представителям этих стран будет предоставлено слово для выступления.

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