Банда подростков избила двух мужчин цепями и металлическим прутом Банда подростков напала на двух мужчин и избила их цепями в Перми

В центре Перми банда подростков вооруженных цепью и металлическим прутом напала на двух мужчин и жестоко их избила. Один из пострадавших опубликовал анонимный пост в группе «Мой город — Пермь!» в «ВКонтакте». По его словам, они обратились в травмпункт, где им наложили швы и обработали ссадины, у одного из мужчин зафиксированы травмы лица.

Просто ни с того ни с сего налетает группа подростков — пять-семь человек лет по 15-17. Напали без единого слова. У одного была цепь, у другого — металлический прут, может еще у кого-то были какие-то предметы. Мы отбились, отбежали, но они догнали снова. Меня сбили с велосипеда, навалилось несколько человек сразу, били руками и ногами, — заявил пострадавший.

Инцидент произошел около 08:00 вблизи перекрестка улиц Революции и Островского. Мужчина отметил, что они с другом просто разговаривали и никого не трогали, когда на них напали. Автор поста сообщил, что подал заявление в полицию. Он обратился к возможным свидетелям с просьбой откликнуться в комментариях или личных сообщениях сообщества — это поможет установить личности нападавших.