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14 июня 2026 в 18:33

Тысячи человек вышли на шествие антиглобалистов в одном из городов Европы

Крупное шествие антиглобалистов прошло в Женеве перед саммитом G7

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Крупное шествие антиглобалистов, которые выступают против капитализма и войн, прошло в Женеве, сообщает ТАСС. В нем приняли участие тысячи человек. Мероприятие прошло перед началом саммита G7, который состоится во французском Эвиане 15–17 июня.

Участники акции выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, а также несли плакаты с критикой политики стран G7. На мероприятии присутствовали активисты, защищающие права женщин, курдов, рабочего класса, а также экоактивисты. Кроме того, в демонстрации участвовали жители приграничных районов Франции, в том числе Анси и Эвиана. Для обеспечения безопасности были привлечены 7 тыс. полицейских.

Ранее сообщалось, что Женева готовилась к массовым беспорядкам перед 51-м саммитом G7. Жители швейцарского города заколотили фанерой элитные бутики и банки. Общая площадь установленных деревянных панелей составила 2 тыс. кв. м. Власти призвали жителей не выходить на улицы в воскресенье, 14 июня.

До этого жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после нападения выходца из Судана Хади Алодида, который пытался отрезать голову местному жителю. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Европа
Швейцария
Женева
демонстрации
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