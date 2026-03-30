30 марта 2026 в 16:37

В России предупредили о «схлопывании» малого бизнеса из-за роста налогов

Глава ТПП Катырин: налоговая реформа создаст «эффект отсечки» для малого бизнеса

Сергей Катырин
Расширение круга плательщиков НДС и снижение порогов для упрощенной системы налогообложения могут привести к закрытию проектов с низкой рентабельностью, предупредил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, уже с 2026 года малый бизнес столкнется с ростом не только налоговой нагрузки, но и административных расходов, что создаст «эффект отсечки» для предприятий, работающих на рентабельности 5–10%.

Там, где бизнес работал на рентабельности 5–10%, рост налоговой нагрузки и административных расходов может серьезно сократить прибыльность. В таких ситуациях предприниматели либо уменьшают масштабы деятельности, либо пересматривают бизнес-модель, а иногда принимают решение о закрытии проектов, если экономика перестает сходиться, — сказал Катырин.

Он напомнил, что с 2026 года порог выручки для упрощенной системы налогообложения составляет 20 млн рублей, в 2027 году он снизится до 15 млн, а с 2028-го — до 10 млн. Это означает, что все больше малых предприятий будут вынуждены работать с НДС. Для небольших компаний это оборачивается не только ростом налоговой нагрузки, но и необходимостью перестраивать бухгалтерию и управленческий учет, отметил глава ТПП.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал задачей ведомства обеспечение сбалансированности бюджета через работу с расходами и улучшение администрирования. По его словам, изменения в налоговой сфере уже проведены, нужно сосредоточиться на собираемости налогов.

Наталья Петрова
