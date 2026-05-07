В Кремле ответили на вопрос о компенсации из-за сбоев мобильного интернета Песков: Кремль не рассматривает компенсации для бизнеса из-за сбоев связи

Для российского бизнеса не предусмотрены компенсации и меры поддержки в связи с отключением мобильной связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, Кремль на данный момент не рассматривает такие инициативы.

Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается, — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Владимир Исаков призвал не взимать плату за звонки с сотовых телефонов в условиях ограничения связи. С этим предложением он обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что по завершении необходимых мер граждан следует проинформировать о причинах временного отсутствия интернета. При этом он отметил, что излишняя и заблаговременная публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз.