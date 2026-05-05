В России призвали сделать звонки бесплатными в условиях ограничения связи Депутат Исаков призвал не взимать плату за звонки в условиях ограничения связи

Депутат Госдумы Владимир Исаков призвал не взимать плату за звонки с сотовых телефонов в условиях ограничения связи, пишет RTVI. С этим предложением он обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Даже если сотовая связь работает, людям часто приходится переплачивать за нее, потому что они привыкли общаться в мессенджерах, — и тарифы оформляли с расчетом на мессенджеры и на доступный мобильный интернет. А если мессенджеры и соцсети не работают, им приходится звонить вне расчетов и выходить за пределы собственного тарифа, нарываясь на дополнительные расходы или отключения прямо в процессе разговора, — пояснил Исаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по завершении необходимых мер граждан следует проинформировать о причинах временного отсутствия интернета. При этом он отметил, что излишняя и заблаговременная публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз.