19 апреля 2026 в 16:56

Депутат рассказал о вкладе малого и среднего бизнеса в бюджет России

Алексей Говырин
Вклад малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней превысил нефтегазовые доходы и составил 13,2 трлн рублей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, участник VI Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Ленинградской области Алексей Говырин. При этом он отметил, что избыточный контроль и проверки по-прежнему забирают у компаний деньги и время.

За прошлый год вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в бюджеты всех уровней составил 13,2 трлн рублей, и это уже больше нефтегазового сектора. Сейчас для развития МСП необходима налоговая среда без резких и частых изменений, которые увеличивают нагрузку на бизнес, усиливают фискальное давление и заставляют компании тратить ресурсы не на расширение, закупку оборудования, обучение сотрудников и новые направления, а на адаптацию к очередным пересмотрам условий. Серьезным сдерживающим фактором остается и административное давление, — сказал Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что за 2025 год комитет по малому и среднему предпринимательству работал над 13 инициативами, а всего в его портфеле с начала созыва 89 проектов. Уже приняты решения по кредитным каникулам для МСП, по сокращению отчетной нагрузки, по ограничениям проверок, по поддержке технологических компаний, туризма, моногородов и предприятий обрабатывающих отраслей, сообщил он.

Продлено освобождение от НДС для малого бизнеса в сфере общепита до конца года, поскольку переход к новым налоговым условиям требует аккуратной настройки. Отдельного внимания требует работа по выращиванию МСП по поручению президента. Смысл здесь в том, чтобы предприниматель мог пройти путь от микропредприятия к малому, затем к среднему и дальше к крупному бизнесу, получая условия для роста, кооперации и увеличения выпуска, без ухода в дробление, — объяснил Говырин.

Для участников СВО действует специальное направление социального контракта, а из расчета среднедушевого дохода семьи убраны выплаты, связанные с участием в СВО, добавил депутат. Также сегодня быстро растет сфера пунктов выдачи заказов, дает занятость сотням тысяч людей, но до сих пор сталкивается с лишней фискальной нагрузкой из-за отсутствия отдельного кода ОКВЭД, резюмировал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главная цель поддержки малого и среднего бизнеса — это снижение административных барьеров и защита интересов предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство будет продолжать работать над уменьшением издержек и ограничений для МСП.

