Что сказал Силуанов о сборе налогов Силуанов: Минфин сосредоточится на собираемости налогов

Задача Минфина — обеспечить сбалансированность бюджета через работу с расходами и улучшение администрирования, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, изменения в налоговой сфере уже проведены, нужно сосредоточится на собираемости налогов.

Наша задача — обеспечить сбалансированность бюджета, в первую очередь, через работу с расходами, и второе — через улучшение администрирования. В предыдущее годы мы провели два изменения в налоговой системе, сейчас сосредоточимся на закреплении решений, которые были приняты, мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача — улучшение администрирования, — заявил он.

Ранее стало известно, что Минфин предлагает ограничить сумму, вносимую физлицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, до 1 млн рублей в месяц. Соответствующая инициатива уже направлена на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в России необходимо до 50% повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений вместо легализации онлайн-казино. По его словам, данное нововведение поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов.