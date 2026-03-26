26 марта 2026 в 12:34

Что сказал Силуанов о сборе налогов

Силуанов: Минфин сосредоточится на собираемости налогов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Задача Минфина — обеспечить сбалансированность бюджета через работу с расходами и улучшение администрирования, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, изменения в налоговой сфере уже проведены, нужно сосредоточится на собираемости налогов.

Наша задача — обеспечить сбалансированность бюджета, в первую очередь, через работу с расходами, и второе — через улучшение администрирования. В предыдущее годы мы провели два изменения в налоговой системе, сейчас сосредоточимся на закреплении решений, которые были приняты, мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача — улучшение администрирования, — заявил он.

Ранее стало известно, что Минфин предлагает ограничить сумму, вносимую физлицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, до 1 млн рублей в месяц. Соответствующая инициатива уже направлена на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в России необходимо до 50% повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений вместо легализации онлайн-казино. По его словам, данное нововведение поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал решить крупную проблему новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

