Власти хотят ввести новое ограничение на наличные

Минфин России предлагает ограничить сумму, вносимую физлицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, до 1 млн рублей в месяц, передает «Интерфакс». По словам источника, соответствующая инициатива уже направлена на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

В пояснительной записке сказано, что сейчас россияне могут вводить в оборот средства, имеющие неустановленное происхождение и, возможно, полученные незаконным путем. Эти обновления потребуют доработки систем кредитных организаций и их бизнес-процессов, в связи с чем авторы инициативы предложили установить срок вступления закона в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее экономист Александр Некипелов заявил, что введение в России индексируемого рубля поможет россиянам сохранить свои сбережения. В частности, по его словам, речь идет о разделении денег на средства платежа и обращения (обычные), а также на те, которые нужны для обмена и накопления (индексируемые). Последние можно привязать к корзине биржевых товаров.