США серьезно просчитались, Иран не победить: за Тегераном — сила и правда

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил о срыве планов США по дестабилизации обстановки в Исламской Республике. Фактически Вашингтон провалил свою главную задачу — даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи иранская политическая система выстояла и укрепилась. Обозреватель, религиовед Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, на каких теократических позициях стоит Иран и почему религиозно-политические системы современности устойчивее, чем «западная демократия».

Иранскую систему не снести

Западные СМИ одно за другим признают, что Иран оказался США и Израилю не по зубам. Газета The New York Times с удивлением и разочарованием пишет, что «обезглавить» Исламскую Республику Вашингтону не помогло даже убийство аятоллы Али Хаменеи. The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах Израиля констатирует: еврейское государство очень рассчитывало на смену власти и бунты в Тегеране, но вместо этого получило прямо противоположный результат.

После убийства верховного лидера новым рахбаром Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи, еще более жесткий и консервативный политик. Под его началом Тегеран уже успел отказаться от переговоров с Западом и выставить свои условия для начала мирного урегулирования, а представители Корпуса стражей Исламской революции прямо заявили: теперь только сам Иран будет решать, когда именно закончится война.

Сейчас в руках у республики один из главных козырей — контроль над Ормузским проливом, через который идет до 30% мировых поставок жидких углеводородов. Но на самом деле в конфликтах, подобных нынешнему, материальная составляющая никогда не была на первом месте.

Если бы все упиралось исключительно в поставки нефти и доходы от них, жители Ирана давно бы вышли на улицы, а в Тегеране восседал бы сын свергнутого когда-то шаха Реза Пехлеви — младший и активно дружил с США под гарантии снятия санкций и прекращение бомбежек. Однако вместо этого жители Исламской Республики сплотились вокруг наследника Хаменеи, а иранский режим не только выстоял, но и еще сильнее укрепился, и причина тому — «базовая прошивка», на которой держится эта страна.

Армия праведников

Чтобы понять, на каких фундаментальных основах стоит политическая система Ирана, достаточно открыть статью 5 его конституции, в которой сказано:

«Во время сокрытия Вали аль-Аср в Исламской Республике Иран верховное руководство мусульманской общиной возлагается на справедливого и набожного, обладающего широким кругозором, смелого и имеющего организаторские способности факиха, который принимает эти обязанности».

Вали аль-Аср, он же аль-Махди, — это 12-й, скрытый имам, шиитский аналог мессии. Считается, что в конце времен он «откроется» и придет к избранным, чтобы возглавить войну против сил зла под предводительством даджаля (исламский вариант антихриста).

Проще говоря, иранцы фактически всей страной ждут и готовятся к приходу мессии и финальной битве со вселенским злом. В этой системе рахбары, или верховные лидеры, — это «временно исполняющие обязанности» Махди, одаренного Аллахом специфическими, сакральными и в чем-то даже сверхчеловеческими свойствами. Чтобы победить, ему понадобится помощь — своя армия праведников, которую, согласно конституции, и предоставит в его полное распоряжение Иран.

Похожая концепция есть в западной цивилизации — Святой престол. Один из титулов папы римского — викарий Господень, то есть буквально и. о. Бога на земле. В своей истории папство пережило расколы, ереси, захваты и разгромы Рима и прочие беды, но стояло настолько крепко, что Бенито Муссолини в 1929 году вынужден был заключить с ним Латеранские соглашения, после чего и было образовано государство Ватикан.

Никаких переговоров с даджалем

Логику, в которой живет Иран, можно сравнить с ватиканской. Только у Исламской Республики к тому же есть ракеты, подлодки, беспилотники и собственная ядерная программа, которая в финальной битве со злом будет очень весомым аргументом для победы.

Пусть большинство иранцев не думают об этой своей миссии каждый день, но это их базовая ментальная прошивка, которая закреплена на государственном уровне. Вот с ней и пытаются воевать США и Израиль. Отсюда и пошла прямолинейная религиозная риторика, взятая на вооружение противниками Тегерана, — Дональд Трамп проводит собрания в Овальном кабинете в присутствии пасторов-неохаризматов, а Биньямин Нетаньяху в одном из последних обращений к нации заявил:

«Мы продержимся до наступления Царства божьего! Мы продержимся до пришествия мессии, но это случится не через неделю».

Кому-то это покажется средневековьем, однако факт в том, что религиозную мотивацию с абсолютной верой в сакральное и классическим «с нами Бог» не перешибешь никакими правами человека, демократией, гласностью или достоинством меньшинств. Западные и израильские политтехнологи это уже поняли, но слишком поздно. Их общества — слишком светские, слишком либеральные, чтобы религиозное ядро служило в них мотиватором всей нации.

А вот в Иране это ядро и не особо нужно: ведь вся нация там — сплошная армия праведников, которая с рождения живет и готовится к битве со злом. Сломать такую систему, особенно под внешним агрессивным давлением, практически невозможно. У нее могут быть уязвимые места, но они касаются внутренних вещей: нравственного облика власти и духовных лидеров. С этим в Иране все более чем в порядке.

Запад, кажется, до конца не осознает истинной опасности, когда Иран называет США «сатаной». Это не эпитет и не яркий образ, а реальное восприятие Штатов как коллективного даджаля. А какие могут быть переговоры с «антихристом»?

