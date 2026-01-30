Экономист предложил расщепить рубль ради спасения сбережений россиян

Введение в России индексируемого рубля поможет россиянам сохранить сбережения, заявил экономист Александр Некипелов. По его словам, приводимым «Известиями», речь идет о разделении денег на средство платежа и обращения (обычные), а также на те, которые нужны для обмена и накопления (индексируемые). Последние можно привязать к корзине биржевых товаров.

До этого стало известно, что в ближайшие пять лет объем банкнот в обращении продолжит увеличиваться. Центробанк рассматривает два возможных сценария развития — базовый и рисковый. При первом объем наличных вырастет на 22% — с 19,7 трлн рублей (ожидаемый показатель на начало 2026 года) до 24 трлн рублей. При рисковом увеличение может составить 35%, достигнув 26,6 трлн рублей.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев спрогнозировал рост цен в феврале примерно на 10% в отдельных сегментах. Подорожание затронет прежде всего овощи, выращенные в зимних теплицах, из-за высоких затрат на энергоресурсы и рост зарплат персонала, а также отразится на прошлогодних продуктах питания в связи с удорожанием логистики.