Стало известно, когда Путин может встретиться с лидером Ирана Посол Джалали: встреча Путина и Моджтабы Хаменеи может состояться в 2026 году

Первая встреча президента РФ Владимира Путина и нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, это может произойти в ходе Каспийского саммита в Тегеране.

В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдет в этом году. В случае, если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи, — сказал посол.

Дипломат также выразил благодарность Ирана Путину за соболезнования по поводу гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления его преемника.

Ранее Путин подтвердил, что Россия всегда была и продолжит оставаться надежным партнером Исламской Республики. Глава государства направил поздравительную телеграмму избранному верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, о чем информировала пресс-служба Кремля.

Тем временем президент США Дональд Трамп оценил избрание Хаменеи новым верховным лидером Ирана фразой «Посмотрим, что будет». Трамп подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Тегераном он будет принимать вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.