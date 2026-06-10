Стало известно, что грозит подложившим бомбу в авто в Коньково подросткам Адвокат Бенхин: подорвавшим авто в Коньково подросткам грозит до 10 лет тюрьмы

Подросткам, подорвавшим автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия в Коньково, грозит до 10 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его мнению, до наступления совершеннолетия они будут отбывать срок в колонии.

Ответственность по особо тяжким преступлениям, в частности, покушение на убийство, наступает с 14 лет. Остальные статьи, включая оборот взрывчатых веществ и так далее, предусматривают меньший срок. В любом случае, более жесткая статья при назначении наказания поглощает более мелкие. То есть здесь стоит рассматривать покушение на убийство, и [подростков, подорвавших автомобиль в Коньково] ждут последствия. Фактически верхний предел для несовершеннолетнего при совокупности таких обвинений — до 10 лет лишения свободы. До совершеннолетия они будут отбывать часть срока в колонии, а после их переведут во взрослое учреждение, — поделился Бенхин.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что подростки, заминировавшие машину в Коньково, действовали по указаниям кураторов. Инцидент произошел вечером 9 июня. Под машиной обнаружили подозрительный предмет, оказавшийся взрывным устройством.