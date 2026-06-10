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10 июня 2026 в 10:40

Адвокат предупредила, что грозит за злостную неуплату алиментов

Юрист Янгуразова: злостная неуплата алиментов чревата лишением родительских прав

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Злостная неуплата алиментов чревата лишением родительских прав, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Маргарита Янгуразова. Разовая просрочка или впервые установленная неуплата при этом грозят административной ответственностью. Если после составления соответствующего протокола человек продолжает отказываться от оплаты, то в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Для жестких мер важно доказать, что человек не просто пропустил платеж, а сознательно уклоняется от содержания ребенка. На злостный характер такого поведения могут указывать уклонение от уплаты алиментов, наличие задолженности, образовавшейся по вине плательщика, сокрытие действительного размера заработка или иного дохода, розыск родителя из-за сокрытия места нахождения, а также привлечение к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего, — пояснила Янгуразова.

По ее словам, на практике встречаются спорные ситуации: например, алименты долгое время передавались по устной договоренности — наличными или переводами на карту, но без правильного оформления, и после конфликта второй родитель может обратиться к приставу за расчетом задолженности, умолчав о фактически полученных деньгах. Такие случаи особенно сложны, если родители живут в разных регионах или плательщик не проживает по месту регистрации, — тогда о задолженности или административном деле человек может узнать уже от пристава, добавила юрист.

Ранее юрист Ольга Гимадеева заявила, что в ряде случаев бывший супруг действительно может потребовать алименты с экс-жены. Она отметила, что в последнее время такая практика участилась.

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